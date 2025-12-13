#Казахстан в сравнении
Спорт

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов вернулся в Казахстан

Данияр Елеусинов, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 10:30 Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
Именитый казахстанский боксер Данияр Елеусинов, который несколько лет назад переехал в США, опубликовал в своей соцсети видео из Астаны, сообщает Zakon.kz.

Причина неожиданного возвращения профи боксера в Казахстан неизвестна, пишет sports.kz.

Данияр Елеусинов уехал в США в 2017 году, чтобы начать профессиональную карьеру. Дебютировал в Америке 28 апреля 2018 года в Нью-Йорке, победив местного боксера Ноа Кидда техническим нокаутом в третьем раунде.

Боксер 12 декабря 2025 года опубликовал видео из Астаны.

Данияр Елеусинов и Иван Дычко быстро расправились с соперниками в США

Данияр Елеусинов остается последним казахстанским боксером, выигравшим "золото" Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Ранее Елеусинов сообщил о предстоящем выступлении под руководством президента UFC Даны Уайта в рамках боксерского промоушна Zuffa.

