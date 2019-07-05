В Павлодаре начали курсировать новые электробусы и трамваи

Аким Павлодарской области, имеющий все водительские категории, протестировал один из электробусов.

Глава региона Булат Бакауов решил лично протестировать один из электробусов.

Презентацию нового общественного транспорта провели под эгидой "Ел астанасы - Нұр-Сұлтан". В Павлодар прибыли 10 электробусов первого класса большой вместимости. Кроме того, ТОО "Автобусный парк №1" получил 20 дизельных автобусов марки "Анкай". Таким образом, городской автобусный парк обновился до 76%, что выше среднего показателя по Казахстану. Новые машины будут использоваться преимущественно на городских маршрутах №5, 10, 21, 22, а также на маршрутах, обслуживающих сельскую зону областного центра.

- Павлодарский электробус – крупнейший проект в области развития общественного городского транспорта, - заявил глава региона. - Благодаря этому повысится комфорт поездок, и он станет новым драйвером развития общественного транспорта. Электробус двигается практически бесшумно и при этом без вредных выбросов в атмосферу.

Аким Павлодарской области, имеющий все водительские категории, протестировал один из электробусов. Булат Бакауов сам сел за руль и проехался на нем по городу. Электробусы были приобретены в рамках реализации Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике" на 2013-20 годы.

- В автобусах и электробусах предусмотрено все, в том числе для людей с ограниченными возможностями, - отметил глава холдинга "Байтерек" Айдар Аривханов, по программе которого приобретен новый общественный транспорт. - Сегодня в Казахстане несколько предприятий собирают такие автобусы и очень приятно, что транспорт отечественной сборки будет обслуживать павлодарцев.

Кроме того, в Павлодар поступили 4 новых трамвая. В рамках модернизации подвижного состава трамвайного управления до сентября месяца в город должны прибыть еще 5 вагонов производства белорусской компании "БелКоммунМаш". Итого подвижной состав трамвайного депо обновится до 40%.

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