Признавшийся в получении взятки аким помещен под домашний арест

Он подозревается в получении взятки через посредника в сумме 7 миллионов тенге.

Постановлением суда подозреваемый в получении взятки районный аким из Костанайской области помещен под домашний арест, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

- 4 июля специализированный следственный суд Костаная удовлетворил ходатайство руководителя следственно-оперативной группы – следователя по особо важным делам следственного управления Департамента национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области Жусупова, согласованное с заместителем прокурора Костанайской области Сматовым, о санкционировании меры пресечения в виде "домашнего ареста" сроком на два месяца в отношении акима Аулиекольского района К., - сообщили в суде.

Он подозревается в получении взятки через посредника в сумме 7 миллионов тенге от субъекта предпринимательства за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках по капитальному ремонту здания школы. Ранее стало известно, что аким признался в этом.

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