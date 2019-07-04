Аким района Костанайской области признался в получении взятки

Департаментом по противодействию коррупции Костанайской области выявлен факт получения взятки.

Директор департамента Агентства РК по противодействию коррупции Арман Бердалин прокомментировал ситуацию с задержанием акима Ауеликольского района Асхата Кисикова, передает Zakon.kz.

По его данным, Департаментом по противодействию коррупции Костанайской области выявлен факт получения взятки акимом Аулиекольского района области. Он подозревается в получении взятки через посредника в сумме 7 миллионов тенге от субъекта предпринимательства за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках по капитальному ремонту здания школы.

- После задержания указанная сумма была добровольно выдана сотрудникам антикоррупционной службы. Аким свою вину признал полностью и заявил о проведении досудебного расследования в упрощенном порядке. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о мере пресечения . Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом, - сообщил Бердалин.

Ранее сообщалось о том, что аким района задержан в Костанайской области.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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