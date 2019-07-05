Конечно, я расстроен - аким Костанайской области о коррупционном скандале с подчиненным

Дал поручение компетентным органам усилить работу по противодействию коррупции в рамках действующей комиссии - Архимед Мухамбетов.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов прокомментировал коррупционный скандал с участием районного акима, передает Zakon.kz.

- Уважаемые подписчики, как вы знаете из средств массовой информации, антикоррупционной службой задержан аким Аулиекольского района Асхат Кисиков. На данный момент все компетентные органы дали свои комментарии. Конечно, я расстроен. Пока решение суда не вступит в силу и идет следствие, я воздержусь от комментариев. Тем не менее, я еще раз предупреждаю всех государственных служащих не совершать коррупционные правонарушения и дал поручение компетентным органам усилить работу по противодействию коррупции в рамках действующей комиссии, - написал в своем instagram-аккаунте Архимед Мухамбетов.

Аким Аулиекольского района Асхат Кисиков подозревается в получении взятки через посредника в сумме 7 миллионов тенге от субъекта предпринимательства за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках по капитальному ремонту здания школы. По данным Агенства по противодействию коррупции, он признался в этом. Кисиков помещен под домашний арест.

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