Молодой транспортный полицейский получил погоны из рук Президента

Для меня это стимул и большая ответственность - Елнур Рамазанов.

5 июля в Нур-Султане прошла традиционная торжественная церемония поднятия главного Государственного флага РК у этно-мемориального комплекса "Атамекен". В рамках данной церемонии 27 молодых сотрудников получили первые специальные звания "лейтенант". Первые офицерские погоны молодым выпускникам высших военных учебных заведений вручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Среди отличников был дознаватель Линейного управления полиции на станции Астана Департамента полиции на транспорте Елнур Рамазанов.

- Для меня получение первого офицерского звания из рук Президента страны является не только значимым событием в моей жизни, но и дает мне не только огромный стимул, но и большую ответственность, - говорит Елнур.

В свою очередь, начальник Департамента полковник полиции Аманжол Кабылов тоже поздравил молодого сотрудника со знаменательным для него событием и пожелал ему достойно выполнять служебные обязанности, с честью носить звание офицера органов внутренних дел, быть принципиальным и самоотверженным в борьбе с преступностью.

После чего, молодой сотрудник, вернулся в свое подразделение, чтобы продолжить службу уже в новом качестве.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!