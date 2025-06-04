Кто получил из рук президента офицерские погоны

Фото: akorda.kz

4 июня 2025 года в Астане прошло торжественное мероприятие в честь Дня государственных символов, в котором принял участие президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

В ходе торжественной церемонии 14 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук президента – верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан. Фото: akorda.kz Военный институт Сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова МО РК: 1. Рыскулбек Мухамедали Максутулы 2. Жолдыбеков Амир Даниярулы Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК: 3. Даркулов Даниал Николаевич 4. Жездибаев Алишер Маликулы Академия КНБ РК: 5. Уйсембаев Алихан Бауыржанулы 6. Кадырхан Айдар Муратулы Академия пограничной службы КНБ РК: 7. Бекетаев Рустам Кайратулы 8. Сагиев Ильяс Бейбитулы Карагандинская академия им. Б. Бейсенова МВД РК: 9. Амангалиева Тогжан Жанболаткызы 10. Коваленко Захар Николаевич Академия Национальной гвардии РК: 11. Беделбай Диас Кайратулы 12. Адилет Шалкарулы Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК: 13. Алдонгаров Динмухаммед Мейрамбекулы 14. Серик Санжар Жасдауренулы. Фото: akorda.kz "Уверен, вы всегда будете высоко держать священный флаг нашей страны", – отметил Касым-Жомарт Токаев во время обращения к выдающимся выпускникам.

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