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События

Кто получил из рук президента офицерские погоны

Токаев с выпускниками военных учебных заведений, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 11:50 Фото: akorda.kz
4 июня 2025 года в Астане прошло торжественное мероприятие в честь Дня государственных символов, в котором принял участие президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

В ходе торжественной церемонии 14 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук президента – верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.

президент Казахстана на мероприятии в честь Дня госсимволов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 11:50

Фото: akorda.kz

Военный институт Сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова МО РК:

1. Рыскулбек Мухамедали Максутулы

2. Жолдыбеков Амир Даниярулы

Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК:

3. Даркулов Даниал Николаевич

4. Жездибаев Алишер Маликулы

Академия КНБ РК:

5. Уйсембаев Алихан Бауыржанулы

6. Кадырхан Айдар Муратулы

Академия пограничной службы КНБ РК:

7. Бекетаев Рустам Кайратулы

8. Сагиев Ильяс Бейбитулы

Карагандинская академия им. Б. Бейсенова МВД РК:

9. Амангалиева Тогжан Жанболаткызы

10. Коваленко Захар Николаевич

Академия Национальной гвардии РК:

11. Беделбай Диас Кайратулы

12. Адилет Шалкарулы

Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК:

13. Алдонгаров Динмухаммед Мейрамбекулы

14. Серик Санжар Жасдауренулы.

президент Казахстана на мероприятии в честь Дня госсимволов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 11:50

Фото: akorda.kz

"Уверен, вы всегда будете высоко держать священный флаг нашей страны", – отметил Касым-Жомарт Токаев во время обращения к выдающимся выпускникам.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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