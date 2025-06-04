Кто получил из рук президента офицерские погоны
В ходе торжественной церемонии 14 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук президента – верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.
Фото: akorda.kz
Военный институт Сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова МО РК:
1. Рыскулбек Мухамедали Максутулы
2. Жолдыбеков Амир Даниярулы
Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК:
3. Даркулов Даниал Николаевич
4. Жездибаев Алишер Маликулы
Академия КНБ РК:
5. Уйсембаев Алихан Бауыржанулы
6. Кадырхан Айдар Муратулы
Академия пограничной службы КНБ РК:
7. Бекетаев Рустам Кайратулы
8. Сагиев Ильяс Бейбитулы
Карагандинская академия им. Б. Бейсенова МВД РК:
9. Амангалиева Тогжан Жанболаткызы
10. Коваленко Захар Николаевич
Академия Национальной гвардии РК:
11. Беделбай Диас Кайратулы
12. Адилет Шалкарулы
Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК:
13. Алдонгаров Динмухаммед Мейрамбекулы
14. Серик Санжар Жасдауренулы.
Фото: akorda.kz
"Уверен, вы всегда будете высоко держать священный флаг нашей страны", – отметил Касым-Жомарт Токаев во время обращения к выдающимся выпускникам.