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Почти шесть часов тушили пожар в Алматинской области

Пламя уничтожило 40 гектаров.

Фото : pixabay.com5 июля 2019, 22:18

Крупнейший за последнее время пожар полыхал в Алматинской области! В степи загорелась сухая трава. Пламя уничтожило 40 гектаров. Очевидцы утверждают, что погибли животные, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

ЧП произошло на трассе Алматы – Баканас. Первую искру заметили проезжавшие мимо очевидцы. О происшествии тут же сообщили пожарным. К их приезду сухая трава горела открытым пламенем.

Со стихией спасатели боролись около шести часов, подключили и спецтехнику. Но справиться с огнем было сложно из-за усилившегося ветра. Очевидцы рассказывают, что с каждой минутой пламя поднималось все выше. К счастью, поблизости нет жилого массива. Обошлось без жертв и пострадавших.

Павел Михеев, очевидец:

– Местами сильно пламя поднималось, приблизительно до пяти метров. Животных много погибло, очень много мелких животных грызунов, черепах, сусликов, зайцев.


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