#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.54
628.31
6.7
Происшествия

Пожар тушили в горах Алматинской области

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 22:31 Фото: akorda.kz
Пламя в горах заметили очевидцы в Алматы. Возгорание произошло в Карасайском районе, Шамалганском сельском округе, сообщает Zakon.kz.

Редакция Zakon.kz запросила информацию в департаменте по ЧС Алматинской области. В ведомстве ответили, что 30 августа в 13:50 в Карасайском районе, Шамалганском сельском округе, на территории государственного земельного запаса в горной местности произошло загорание сухой травы на предварительной площади около 15 гектаров.

Для координации действий на месте был организован оперативный штаб. Созданы три боевых участка, по двум из которых достигнута локализация. Сложность тушения пожара заключалась в порывах шквального ветра скоростью до 15-20 м/с, а также в сложном горном рельефе, местами со склонами до 60-80 градусов.

Для ликвидации возгорания были задействованы силы и средства: 85 человек и 12 единиц техники, ДЧС Алматинской области, ДЧС г. Алматы, воинская часть 28237 МЧС РК, а также местные исполнительные органы. Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее сообщалось о том, что дети аплодисментами поблагодарили пожарных Уральска.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Огонь распространяется в горах Алматинской области
Происшествия
00:00, 31 августа 2025
Огонь распространяется в горах Алматинской области
Водитель автобуса сбил насмерть ребенка в Атырау
Происшествия
21:10, 30 августа 2025
Водитель автобуса сбил насмерть ребенка в Атырау
На Капчагайском водохранилище спасли трех человек
Происшествия
19:22, 30 августа 2025
На Капчагайском водохранилище спасли трех человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: