Скончался студент КазНМУ, сбитый водителем

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КазНМУ плачет по тебе, Асылбек... RIP... Сегодня ночью по вине пьяного водителя оборвалась жизнь будущего врача, активиста университета и просто парня с планами и мечтами.... Весь город пытался спасти его, было сдано более 80 литров крови, лучшие врачи Городской больницы #4 боролись за его жизнь.... Но тяжёлые травмы оказались несовместимыми с жизнью.... Мы верим, что система правосудия сделает все, чтобы виновник получил адекватное наказание для того, чтобы впредь не допустить преступного выезда на дорогу водителей в пьяном состоянии. Пусть каждый автомобилист, собираясь сесть за руль после употребления спиртных напитков, подумает какое горе он может принести... Наши слезы, наша печаль.. по тебе, Асылбек...

Публикация от КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (@kaznmu) 5 Июл 2019 в 6:00 PDT