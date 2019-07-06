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Скончался студент КазНМУ, сбитый водителем

Ранее алматинцы сдали для него 64 литра крови.

Фото : Instagram6 июля 2019, 10:08

Скончался студент КазНМУ, пострадавший в ДТП, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на странице университета в Instagram.

Спасти жизнь студента пытались врачи Городской больницы №4.

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КазНМУ плачет по тебе, Асылбек... RIP... Сегодня ночью по вине пьяного водителя оборвалась жизнь будущего врача, активиста университета и просто парня с планами и мечтами.... Весь город пытался спасти его, было сдано более 80 литров крови, лучшие врачи Городской больницы #4 боролись за его жизнь.... Но тяжёлые травмы оказались несовместимыми с жизнью.... Мы верим, что система правосудия сделает все, чтобы виновник получил адекватное наказание для того, чтобы впредь не допустить преступного выезда на дорогу водителей в пьяном состоянии. Пусть каждый автомобилист, собираясь сесть за руль после употребления спиртных напитков, подумает какое горе он может принести... Наши слезы, наша печаль.. по тебе, Асылбек...

Публикация от КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (@kaznmu) 5 Июл 2019 в 6:00 PDT

Ранее сообщалось, что неравнодушные сдали 64 литра крови.

Асылбек Жумабаев - 20-летний студент второго курса факультета "Общая медицина" получил травмы результате ДТП, когда он подрабатывал курьером. Со слов очевидцев его мопед на Северном кольце сбил легковой автомобиль. Студент поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии.

- Сочетанная травма. Открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Ушиблено - рваная рана лобной области. Закрытая травма грудной клетки. Закрытый перелом тела лопатки справа. Открытый проникающий оскольчатый перелом крыла подвздошной кости справа. Закрытый перелом костей таза. Закрытый подвертельный перелом обеих бедренных костей со смещением, ушибленная рана верхней трети правого бедра. Обширная ссадина передней брюшной стенки. Множественные ссадины туловища, верхних и нижних конечностей. Геморрагический шок 3 степени. Состояние крайне тяжелое, обусловленное кровопотерей, политравмой, - говорилось в диагнозе.

Как сообщили в пресс-службе медвуза, состояние пострадавшего студента было крайне тяжелым, за счёт донорской крови медикам удалось поднять парню гемоглобин.


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