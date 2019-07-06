Участники митинга в Алматы призвали казахстанцев к сохранению стабильности

Мы не раскидываемся пустыми лозунгами. Мы просто работаем каждый день - член Общественного совета Алматы.

Участники митинга в Алматы призвали всех казахстанцев к сохранению стабильности в обществе, которая является важнейшей основой развития страны, сообщает Zakon.kz.

Все выступавшие подчеркнули роль партии "Nur Otan" в объединении конструктивных сил в деле решения насущных вопросов государства и его граждан.

Партия "Nur Otan" проводит в Алматы митинг против попыток дестабилизации казахстанского общества и политических провокаций. В акции по предварительным оценкам участвует около двух тысяч человек, в том числе депутаты маслихата, члены Общественного совета Алматы, рабочие городских предприятий.

- Мы не раскидываемся пустыми лозунгами. Мы просто работаем каждый день, делая жизнь людей и страны лучше. И мы видим, что партия "Нур Отан" - это реальная и прогрессивная сила! Нас миллионы! Мы за стабильный Казахстан, где мирно трудятся и счастливо живут более 100 народов. И мы будем защищать наши достижения, будущее детей и страны от любых деструктивных идей! - заявил с трибуны член Общественного совета Алматы, руководитель одного из ведущих стройпредприятий мегаполиса ТОО "АЗМК" Ахметжан Шардинов

- Мы не позволим проходимцам, ворам и провокаторам типа Аблязова, ввергнуть страну в хаос. Он предал свою страну, ограбил народ Казахстана, стал убийцей. Ничего кроме раздора, крови и гражданской войны он не предлагает. Сегодня казахстанцы, объединенные вокруг выверенного курса Елбасы, должны направить все усилия на реализацию предвыборной программы вновь избранного Президента страны Касым-Жомарта Токаева. В его программе ответы на все вопросы волнующие сегодня людей. Они приведут нашу страну к успеху! Мы за процветающий Казахстан! Мы не позволим чтобы наши дети и внуки увидели и испытали нищету, голод и холод, межнациональные конфликты, когда сосед идет против соседа, - завершил свое выступление Ахметжан Шардинов.

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