Кто поздравил Назарбаева

Телеграммы и письма по случаю Дня столицы и дня рождения Елбасы.

В адрес Первого Президента Казахстана продолжает поступать поздравительная корреспонденция от лидеров зарубежных стран, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Так, с днем рождения Нурсултана Назарбаева поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Уверен, что Ваш богатый опыт, политическая мудрость и большие знания будут и впредь в полной мере востребованы в деле развития отношений стратегического партнерства и союзничества по линии интеграционных процессов на евразийском пространстве, - отметил В.Путин.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что узбекский народ глубоко уважает Елбасы как выдающегося государственного деятеля и талантливого политика мирового масштаба, всецело посвятившего себя беззаветному служению своей стране и народу.

- Поистине судьбоносным для Казахстана стало то, что в самый сложный, переломный период истории ответственность за будущее государства взяли на себя именно Вы - прирожденный лидер, обладающий уникальными человеческими качествами, глубочайшими познаниями, бесценным профессиональным и жизненным опытом. Полностью разделяю объективные высокие оценки Вашей исторической миссии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в становлении и укреплении казахстанской государственности, суверенитета и независимости страны, - говорится в телеграмме.

В телеграмме Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко отмечается, что благодаря политическому курсу Первого Президента Республика Казахстан стала успешным, сильным и независимым государством.

- Искренне признателен за внимание, которое Вы уделяете вопросам развития белорусско-казахстанского сотрудничества, и личный вклад в укрепление традиций многолетней дружбы, взаимного уважения и братских отношений между нашими народами. Являясь истинным лидером нации, образцом преданности своему народу, Вы неустанно трудитесь во имя развития и процветания государства, - говорится в телеграмме.

В своем поздравительном письме Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что масштабные преобразования во всех сферах жизни Казахстана и весомые достижения страны неразрывно связаны с именем Первого Президента - Елбасы.

- Мы в Туркменистане высоко оцениваем Ваш личный вклад в развитие отношений между нашими странами и надеемся на дальнейшее укрепление двустороннего стратегического сотрудничества, опирающегося на многолетние традиции добрососедства, доверия и уважения. В этот знаменательный день от всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и личного счастья, а братскому народу Казахстана - мира, дальнейшего прогресса и процветания, - говорится в телеграмме.

Президент Сербии Александр Вучич отметил высокие результаты развития Казахстана, достигнутые благодаря дальновидной политике Первого Президента страны.

- Хотелось бы воспользоваться этой возможность, чтобы еще раз выразить благодарность за всемерную приверженность тому, чтобы Сербия и Казахстан достигли тесного сотрудничества. Убежден, что у нас есть много возможностей, чтобы сделать отношения наших двух стран еще более крепкими, - говорится в письме.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подчеркнул, что заслуги Елбасы в укрепление азербайджано-казахстанской дружбы и братства незаменимы.

- История независимости Казахстана связана с вашим именем. Вы, как Первый Президент, взяв на себя чрезвычайно трудную и ответственную миссию, своей мудрой и дальновидной политикой достигли развития традиций государственности, социально-экономического роста и завоевания авторитета страны на международной арене, - говорится в письме И.Алиева.

Президент Республики Молдова Игорь Додон выражает уверенность, что большой опыт и значительный потенциал Нурсултана Назарбаева будут и впредь служить во благо процветания Казахстана.

- Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность за Ваш большой личный вклад в развитие и укрепление традиционно дружественных отношений между нашими государствами и народами. Также уверен, что общими усилиями эти отношения будут и впредь углубляться в различных областях, представляющих взаимный интерес, на благо Республики Молдова и Республики Казахстан, - говорится в телеграмме.

Ранее Назарбаева также поздравили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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