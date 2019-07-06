О преимуществах электронных счет-фактур напомнили налоговики

Всем вновь зарегистрированным плательщикам НДС рекомендуется заранее зарегистрироваться в информационной системе "Электронные счета – фактуры".

В Управлении государственных доходов по Алатаускому району Алматы напомнили, что с 1 января 2019 года согласно Налоговому кодексу для всех плательщиков НДС предусмотрена обязательная выписка счетов – фактур в электронном виде при реализации товаров, работ и услуг, сообщает Zakon.kz.

Так, в Алатауском районе более 1 517 плательщиков НДС, из них на сегодняшний день зарегистрированы в информационной системе "Электронные счета – фактуры" более 1 504 налогоплательщиков. Однако порядка 13 плательщиков НДС не произвели регистрацию в информационной системе "Электронные счета – фактуры"

В связи с этим в управлении рекомендовали всем вновь зарегистрированным плательщикам НДС заранее зарегистрироваться в информационной системе "Электронные счета – фактуры".

Кроме того, обязанность по выписке ЭСФ возлагается с 1 января 2019 года на комиссионеров и экспедиторов, не являющихся плательщиком налога на добавленную стоимость, а также на налогоплательщиков, в случае реализации импортированных товаров.

Регистрация ЮЛ в информационном системе ЭСФ осуществляется только с использованием сертификатов первого руководителя. Для того чтобы провести регистрацию юридического лица, первому руководителю необходимо получить сертификаты Физического и Юридического лица Национального Удостоверяющего Центра, выдаваемые в ЦОНах.

Национальный Удостоверяющий Центр выдают два ключа для авторизации и для подписи юридических и физических лиц. Для физического лица наименование ключа для авторизации начинается на AUTH_RSA_ наименование ключа для подписи начинается на RSA_. Для юридического лица: Наименование ключа для авторизации начинается на AUTH_RSA_ наименование ключа для подписи начинается на GOSTKZ_. Данные ключи нужны для авторизации и подписания действий в системе, таких как создание ЭСФ, назначений полномочий сотрудниками предприятий, подписание соглашения при регистрации и др.

Руководитель юридического лица (структурного подразделения юридического лица) на основании доверенности, составляемой в электронной форме, определяет уполномоченное физическое лицо, в том числе работника структурного подразделения такого юридического лица, для работы в ИС ЭСФ, а также поверенного (оператора).

При этом руководитель юридического лица (структурного подразделения юридического лица) наделяет уполномоченное физическое лицо или поверенного (оператора) правами, позволяющими осуществлять операции в процессе документооборота в ИС ЭСФ от имени такого юридического лица (структурного подразделения юридического лица), с указанием срока действия таких прав.

При выписке счетов-фактур в электронном виде будет более удобна и экономична, так как ЭСФ обладает следующими преимуществами:

- увеличение срока выписки ЭСФ на 15 дней, по сравнению со сроком выписки счетов-фактур на бумажном носителе, который составляет 7 дней;

- возможность делегирования полномочий по выписке счетов-фактур своим работникам;

- возможность просмотра выписанных и полученных ЭСФ структурного подразделения;

- возможность не предоставления реестра по реализованным товарам, работам, услугам (300.07), в случае если Вами все счета-фактуры выписаны в электронном виде;

- возможность не предоставления реестра по реализованным товарам, работам, услугам (300.08), в случае если Вами все счета-фактуры выписаны в электронном виде;

- экономия бумаги и экономия средств на изготовление печати;

- оперативная доставка ЭСФ получателю вне зависимости от его местонахождения, а также возможность быстрого обмена сообщениями в ИС ЭСФ между покупателем и поставщиком;

- возможность исключения ошибок, поскольку ИС ЭСФ производит форматно-логический контроль;

- автоматическое формирование счета на оплату с ИС ЭСФ в ИС "Казначейство-клиент" в случае, если получателем товаров, работ, услуг является государственное учреждение, что обеспечивает прозрачность движения электронных финансовых документов к оплате.

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