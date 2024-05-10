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Законодательство РК

В Казахстане временно не будет работать система электронных счетов-фактур

В Казахстане временно не будет работать система электронных счетов-фактур, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 13:25 Фото: pexels
Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана уведомил налогоплательщиков о технических работах в информационной системе "Электронные счета-фактуры", сообщает Zakon.kz.

Работы будут проводиться в течение трех часов.

"Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения налогоплательщиков, что 11 мая 2024 года с 20:00 до 23:00 в информационной системе "Электронные счета-фактуры" будут проведены технические работы. В указанный промежуток времени информационная система "Электронные счета-фактуры" будет недоступна. Приносим извинения за предоставленные неудобства!" – говорится в сообщении 10 мая.

Ранее в Комитете государственных доходов МФ РК подготовили ответы на популярные вопросы по представлению налоговой декларации в 2024 году в рамках всеобщего декларирования. Подробности по ссылке.

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