Социальная инфраструктура — в шаговой доступности.

В Турксибском районе открыли врачебную амбулаторию на 100 посещений в смену, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом разместил на своей странице в Twitter новый аким Алматы Бакытжан Сагинтаев‏.

Әлеуметтік инфрақұрылым — бір қадам жақын. Бүгін Түрксіб ауданында кезегіне 100 адам қатынайтын дәрігерлік амбулатория ашылды. Алтай-1 және 2 ықшамаудандарының тұрғындары енді медициналық көмек алу үшін алысқа бармайды. — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 6 июля 2019 г.

Социальная инфраструктура — в шаговой доступности. В Турксибском районе сегодня открыли врачебную амбулаторию на 100 посещений в смену. Жителям микрорайонов Алтай-1 и 2 не придется далеко ездить за медпомощью.

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