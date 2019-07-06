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В Турксибском районе открыли врачебную амбулаторию

Социальная инфраструктура — в шаговой доступности.

Фото : istravest.ru6 июля 2019, 18:42

В Турксибском районе открыли врачебную амбулаторию на 100 посещений в смену, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом разместил на своей странице в Twitter новый аким Алматы Бакытжан Сагинтаев‏.

Социальная инфраструктура — в шаговой доступности. В Турксибском районе сегодня открыли врачебную амбулаторию на 100 посещений в смену. Жителям микрорайонов Алтай-1 и 2 не придется далеко ездить за медпомощью.

Читайте также: Сагинтаев просит показать проблемные места Алматы


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