Американского миллиардера заподозрили в торговле людьми

В понедельник миллиардер предстанет перед судом по обвинению в сексуальной торговле несовершеннолетними.

Финансист и миллиардер из США Джеффри Эпштейн арестован за торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации, передает Lenta.ru.

Эпштейна задержали в субботу, 6 июля, в Нью-Йорке. В понедельник миллиардер предстанет перед судом по обвинению в сексуальной торговле несовершеннолетними. Предположительно, свои преступления он совершил в Нью-Йорке и Флориде с 2002 по 2005 год.

Ранее Эпштейн уже был осужден за растление несовершеннолетних. Он платил девушкам за интимные услуги и, возможно, продавал их другим. Миллиардер признал себя виновным, однако благодаря адвокатам его осудили всего на 13 месяцев тюремного заключения.

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