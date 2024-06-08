Канадский миллиардер Фрэнк Стронах арестован по обвинению в изнасиловании

Австрийско-канадский миллиардер Фрэнк Стронах, занимающийся автозапчастями, был арестован в пятницу, 7 июня, по обвинению в сексуальном насилии, охватывающем десятилетия, сообщает Zakon.kz.

91-летнему Стронаху было предъявлено обвинение в пяти преступлениях, включая изнасилование, непристойное нападение на женщину, сексуальное насилие и принудительное заключение, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на региональную полиция Пила.

Он был освобожден с определенными условиями и позднее предстанет перед судом Онтарио, Канада.

Констебль региональной полиции Тайлер Белл сказал, что есть более одного обвинителя, но отказался сообщить, сколько именно.

"Очевидно, что это громкое дело. Наше специальное подразделение по делам жертв обязано защищать жертв, и при этом мы не знаем, как именно действовать. Есть более одной жертвы, но мы пока не называем точное число пострадавших", – сказал Белл.

Полиция утверждает, что сексуальные посягательства происходили с 1980-х годов по 2023 год. Констебль призывал людей высказаться, если у них есть информация или они стали жертвами.

Стронак, родившийся в Австрии, стал одним из самых богатых людей Канады, создав компанию Magna в своем гараже в 1957 году и превратив ее в одного из крупнейших в мире поставщиков автозапчастей.

В начале лета канадский серийный убийца Роберт Пиктон умер после нападения в тюрьме.