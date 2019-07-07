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Поднять оплату в вузах МОН не поручало

Средняя стоимость оплаты за обучение в казахстанских вузах составляет 350-420 тысяч в год.

Фото : pixabay.com7 июля 2019, 22:15

Представитель Министерства образования и науки РК прокомментировал слухи о том, что ведомство поручило повысить оплату за обучение в казахстанских вузах, сообщает Zakon.kz.

Советник министра образования и науки по вопросам взаимодействия со СМИ Ерболат Мухамеджан сообщил следующее:

"В последнее время в социальных сетях распространяются fake news (ложные новости) касательно сферы образования. Даже не укладывается в рамки логики. Некоторые граждане пишут, что Министерство образования и науки РК поручило поднять плату за обучение в вузах на 20%. Скажу сразу, это ложная информация. У министерства нет таких планов. Прошу Вас остерегаться безосновательных и непроверенных слухов".

При этом, считает советник, надо понимать следующее: в нашей стране действует 131 вуз, большинство из них работает в соответствии с условиями рынка, и министерство не имеет возможности вмешиваться в рыночные процессы".

Кроме платного обучения есть и образовательные гранты. В прошлом году количество грантов увеличилось на 20 тысяч. В этом году по поручению главы государства это количество увеличилось еще на 5 тысяч.

Средняя стоимость оплаты за обучение в казахстанских вузах составляет 350-420 тысяч в год. В некоторых вузах стоимость обучения снизилась в этом году. Только некоторые вузы подняли стоимость обучения, в среднем на 4-8%. Многие вузы оставили стоимость обучения без изменений.


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