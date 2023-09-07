Выпускники школ получили сертификаты на оплату обучения в вузах Астаны

В Астане выпускникам школ из социально уязвимых слоев населения вручили сертификаты на оплату очной формы обучения в вузах столицы.

Всего столичный акимат выделяет свыше тысячи грантов выпускникам школ, которые смогут бесплатно обучаться в любом из вузов Астаны, как в частном, так и государственном.

Фото: gov.kz

Сертификаты на оплату очной формы обучения в вузах города выдаются выпускникам текущего года общеобразовательных школ Астаны из числа:

детей-сирот,

выпускников детских домов,

инвалидов с детства,

детей, оставшихся без попечения родителей,

детей из многодетных семей – в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода, не превышающего четыре прожиточных минимума – 213 240 тенге.

Фото: gov.kz

В текущем учебном году обучение завершили 30 студентов, из них 29 получили диплом, 1 (перешел на республиканский грант).

Всего с 2008 года таким образом дипломированными специалистами стали 359 студентов.

"На сегодняшний день уже выпустилось порядка трехсот пятидесяти девяти, если быть точным. Ежегодно предусматриваются средства. Более ста пятидесяти человек обучаются. Из всех наших выпускников, из трехсот пятидесяти девяти человек, триста двадцать трудоустроены". И.о. руководителя Управления занятости и социальной защиты столицы Ерлан Джусупов

Фото: gov.kz

Выпускники из числа отдельных категорий граждан (в т.ч. продолжающие обучение) обучаются по приоритетным специальностям: медицинские, педагогические и технические.

"Это возможность обучения для меня, и это возможность облегчения для моих родителей. Это очень важно для нашей семьи. ожидаю получить хорошее образование, получить новые знания и быть хорошим специалистом". Обладатель гранта Ляззат Темирбулатова

Фото: gov.kz

Сертификаты в этот раз выдали 19 выпускникам школ на обучение по следующим специальностям: дизайн, информационные системы, казахский язык и литература, логистика на транспорте, общая медицина, психология.