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Сборная Бразилии впервые за 12 лет выиграла Кубок Америки

В финале турнира, который прошел в Рио-де-Жанейро, бразильцы обыграли перуанцев со счетом 3:1.

Фото : 90Soccer8 июля 2019, 06:43

Сборная Бразилии в девятый раз в истории завоевала Кубок Америки. Причем сделала это вдесятером, сообщает Zakon.kz.

Воскресная игра на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро завершилась победой бразильцев со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Эвертон (15-я минута), Габриэль Жезус (45+3) и Ришарлисон (90), у перуанцев отличился Хосе Паоло Герреро (44, с пенальти). На 70-й минуте с поля за две желтые карточки был удален автор второго гола в составе сборной Бразилии Габриэль Жезус.

Последний раз бразильцы выигрывали Кубок Америки в 2007 году. Всего на счету бразильской сборной девять побед в финалах турнира.


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