Сборная Италии впервые за 47 лет выиграла Кубок Дэвиса

В Малаге (Испания) завершился Кубок Дэвиса. В финале сборная Италии обыграла команду Австралии с общим счетом 2:0. Представлен видеообзор матчей, сообщает Zakon.kz.

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В первом матче противостояния Маттео Арнальди (44 АТР) в трех сетах обыграл Алексея Попырина (40 АТР) – 7:5, 2:6, 6:4.





Во второй игре лидер сборной Италии, четвертый номер мирового рейтинга Янник Синнер уверенно обыграл лидера соперников, 12-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора – 6:3, 6:0.





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Матч парного разряда Мэттью Эбден/Макс Пёрселл (Австралия) – Симоне Ботелли/Лоренцо Сонего (Италия) не проводился.

Победа сборной Италии на Кубке Дэвиса стала второй для страны за всю историю турнира. Впервые трофей достался итальянским теннисистам в далеком 1976 году.

Ранее в полуфинале Кубка Дэвиса 2023 команда Италии обыграла сборную Сербии во главе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Лидер сербской дружины на себя взял ответственность за поражение. Новак Джокович не смог реализовать три матчбола в игре с четвертой ракеткой мира Янником Синнером (2:6, 6:2, 5:7). По итогам трех матчей команда Сербии проиграла Италии со счетом 1:2.