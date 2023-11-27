Сборная Италии впервые за 47 лет выиграла Кубок Дэвиса
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В первом матче противостояния Маттео Арнальди (44 АТР) в трех сетах обыграл Алексея Попырина (40 АТР) – 7:5, 2:6, 6:4.
Во второй игре лидер сборной Италии, четвертый номер мирового рейтинга Янник Синнер уверенно обыграл лидера соперников, 12-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора – 6:3, 6:0.
Матч парного разряда Мэттью Эбден/Макс Пёрселл (Австралия) – Симоне Ботелли/Лоренцо Сонего (Италия) не проводился.
Your #DavisCup world champions…— Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2023
ITALY 🇮🇹 #DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/3TmiicAKgV
Победа сборной Италии на Кубке Дэвиса стала второй для страны за всю историю турнира. Впервые трофей достался итальянским теннисистам в далеком 1976 году.
Back in Italy's hands for a second time 🏆#DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/VZaN5CQnQZ— Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2023
Ранее в полуфинале Кубка Дэвиса 2023 команда Италии обыграла сборную Сербии во главе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Лидер сербской дружины на себя взял ответственность за поражение. Новак Джокович не смог реализовать три матчбола в игре с четвертой ракеткой мира Янником Синнером (2:6, 6:2, 5:7). По итогам трех матчей команда Сербии проиграла Италии со счетом 1:2.