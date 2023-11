Сборная Италии впервые за 47 лет выиграла Кубок Дэвиса

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

В первом матче противостояния Маттео Арнальди (44 АТР) в трех сетах обыграл Алексея Попырина (40 АТР) – 7:5, 2:6, 6:4.

Во второй игре лидер сборной Италии, четвертый номер мирового рейтинга Янник Синнер уверенно обыграл лидера соперников, 12-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора – 6:3, 6:0.

Матч парного разряда Мэттью Эбден/Макс Пёрселл (Австралия) – Симоне Ботелли/Лоренцо Сонего (Италия) не проводился.

Победа сборной Италии на Кубке Дэвиса стала второй для страны за всю историю турнира. Впервые трофей достался итальянским теннисистам в далеком 1976 году.

Back in Italy's hands for a second time 🏆#DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/VZaN5CQnQZ