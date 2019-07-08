Трехлетний ребенок выпал из окна в Караганде. Обвиняют отца

По ряду сведений, малыша из окна четвертого этажа вышвырнул родной отец.

Ребенок трех лет выпал из окна четвертого этажа в Караганде. В Управлении здравоохранения области имеются лишь данные о состоянии мальчика и информация о том, что он выпал с четвертого этажа в Пришахтинске. Однако соседи утверждают, что ребенок был выброшен из окна родным отцом, передает Zakon.kz со ссылкой на NV.KZ.

Карагандинский блогер Денис Денски разместил на личной странице Instagram информацию об этом случае. В комментариях к записи, люди стали писать о неблагополучной семье выпавшего из окна ребенка, о том, что родители любят выпить.

"За мин 10 до падения, мамаша орала "помогите, спасите, что ты делаешь?" И после этого он упал????????????"

"Он не выпал !!! Я ехала сегодня в такси, и таксист рассказал мне про этот случай! Родители неблагополучные просто любят выпить …сами же ребенка и выкинули !"

В областном Департаменте полиции комментариев по этой ситуации еще нет.

На данный момент мальчик находится в клинике имени Макажанова в крайне тяжелом состоянии.

К моменту транспортировки мальчика приемный покой был готов — его уже ждали детский хирург и нейрохирург, которых оповестил ситуационный центр травматологии. У ребенка — шоковое состояние, травма головы и различные переломы.

Врачи делают все возможное для сохранения жизни ребенка.

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