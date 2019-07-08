Во время "Tour de France" в Брюсселе нашли взрывчатку

Помимо взрывчатки в тайнике были гвозди и болты, которые можно использовать как поражающие элементы в бомбе, а также ножи, кастет и несколько детонаторов.

Рабочий, занимавшийся ремонтом дома в бельгийской коммуне Андерлехт под Брюсселем, обнаружил под лестницей тайник со значительным количеством взрывчатых веществ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бельгийский вещатель RTBF.

Помимо взрывчатки в тайнике были гвозди и болты, которые можно использовать как поражающие элементы в бомбе, а также ножи, кастет и несколько детонаторов. Кустарный способ изготовления взрывчатки напоминает методы, использовавшиеся террористами в Париже и Брюсселе. С найденных предметов следователи сняли отпечатки пальцев и пробы ДНК.

Тайник был найден в разгар брюссельского этапа велогонки "Tour de France". Для обеспечения безопасности в здание была направлена армейская служба разминирования. Как сообщили в прокуратуре Брюсселя, ничто не позволяет сделать выводы о подготовке теракта.

RTBF со ссылкой на собственные данные опровергает возможность того, что найденные предметы принадлежат террористической ячейке, ответственной за взрыв в Брюсселе 22 марта 2016. Тогда в международном аэропорту столицы Бельгии прогремели два взрыва, также одна бомба была взорвана в вагоне метро на станции "Маэльбек". В результате атаки погибли 32 человек, еще более 300 пострадали. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в Казахстане).

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