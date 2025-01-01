В США нашли самый большой в истории тайник со взрывчаткой

Самый большой в истории тайник с самодельными бомбами обнаружили агенты Федерального бюро расследований (ФБР) во время задержания жителя Вирджинии, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CBS, местный житель Брэд Спаффорд был задержан 17 декабря 2024 года за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. Также обыск прошел на ферме в округе Айл-оф-Уайт, которая принадлежит подозреваемому. Именно там и нашли взрывчатку.

"ФБР обнаружило на участке более 150 взрывных устройств, что, по предварительным оценкам, стало крупнейшим изъятием готовых взрывных устройств в истории", – говорится в ходатайстве прокурора об аресте подозреваемого, которое цитирует телеканал.

Ранее сообщалось, что более четырех тысяч немцев были вынуждены покинуть свои дома в Эркеленце (административный округ Кельна) из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, которая не детонировала.