Михаил Кукушкин проиграл седьмой ракетке мира на "Уимблдоне"

Он повторил свое лучшее достижение на турнирах "Большого шлема".

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин проиграл со счетом 1:3 японцу Кеи Нисикори в четвертом круге "Уимблдона", передает Vesti.kz.

В игре 1/8 финала Кукушкин смог взять лишь второй сет - 3:6, 6:3, 3:6, 4:6. Соперники провели на корте два часа и 46 минут.

В рейтинге ATP 31-летний Кукушкин занимает 58-е место, а 29-летний Никисори идет седьмым. В личных встречах со счетом 10:0 лидирует японец, который в том числе выиграл оба матча на "Уимблдоне".

В четвертьфинале "Уимблдона" Нисикори 10 июля сыграет с легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который восемь раз выигрывал этот турнир.

Текущий "Уимблдон" стал лучшим в карьере Кукушкина, который впервые с Australian Open-2012 дошел до четвертого круга на турнирах "Большого шлема". До встречи с Нисикори казахстанец победил немца Яна-Леннарда Штруффа (33-е место в рейтинге ATP), американца Джона Изнера (12) и испанца Пабло Андухара (78).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!