Экс-первая ракетка мира Эшли Барти сыграет на "Уимблдоне" в турнире легенд

Чемпионка трех турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти примет участие в парном разряде турнира легенд на "Уимблдоне – 2024", сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Турнир легенд начнется 9 июля. В соревнованиях примут участие восемь пар, которые поделятся на две группы. Победительницы группового этапа встретятся в финале.

Эшли Барти завершила карьеру в марте 2022 года. 28-летняя австралийка за свою карьеру одержала 305 побед и потерпела 102 поражения в одиночном разряде, а в парном разряде у нее 200 побед и 64 проигрыша. В общей сложности она провела на вершине рейтинга 121 неделю. В 2021 году Барти выиграла "Уимблдон" в женском одиночном разряде.

Ранее стали известны обладатели уайлд-кард на "Уимблдон-2024".