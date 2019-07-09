Миллиардер из Непала намерен построить аквапарк в Шымкенте

Примерная стоимость проекта составляет 100 млн долларов.

Миллиардер из Непала, который производит лапшу и мучные изделия, планирует построить аквапарк и парк аттракционов на подобии "Диснейленда" в Шымкенте. Об этом в кулуарах правительства сообщил аким города Габидулла Абдрахимов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Проект по аквапарку в работе. К нам приезжал миллиардер из Непала. Он занимается производством лапши и мучных изделий. Он проявил интерес, мы выделяем ему 100 гектаров земли для строительства аквопарка и парка аттракционов на подобие "Диснейленда", - сообщил Абдрахимов.

На сегодняшний день, по его словам, инвестор совместно со специалистами, которые строили аналогичный аквапарк в Дубаев, делают расчет по проекту.

- Буквально 13 июля ожидается делегация, мы более подробнее обсудим этот проект. Этот проект очень важен для Шымкента, потому что он должен развиваться, как город туризма, учитывая климатические условия. Считаем, что проект будет очень успешным. В целом стоимость проекта составляет 100 млн долларов на его реализацию потребуется два года, - добавил аким Шымкента.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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