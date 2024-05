Металлургический завод намерены построить в Шымкенте

Один млрд 750 млн долларов США прямых инвестиций привлекут в промышленную отрасль города Шымкента в рамках строительства металлургического завода, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акима города Шымкент, Габит Сыздыкбеков и председатель правления компании "Fujian Hengwang Investment Co., Ltd" Лю Юньминь подписали меморандум о строительстве в городе металлургического завода. Меморандум заключен в рамках договоренностей, достигнутых по итогам предыдущей встречи.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

На минувшей неделе глава мегаполиса ознакомил инвесторов с индустриальной зоной "Темір", на территории которой планируется построить завод. Следует подчеркнуть, что в ходе реализации проекта компания инвестирует в экономику города один млрд 750 млн долларов США и откроет тысячу новых рабочих мест. Металлургический завод построят в течение пяти лет в три этапа.

Ежегодная производственная мощность составит пять миллионов тонн. На предприятии будут использованы самые передовые в мире технологии, обеспечивающие экологическую безопасность. Глава мегаполиса поблагодарил руководство компании за проявленный интерес к городу и прямые инвестиции в развитие промышленной отрасли. Он также отметил готовность оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта, в том числе в подведении необходимой инфраструктуры.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В свою очередь зарубежные инвесторы отметили, что на сегодня в Шымкенте созданы все условия для привлечения инвестиций.

"В случае успешного запуска завода мы намерены реализовать еще ряд других проектов", – подчеркнули они.

Стоит отметить, компания "Fujian Hengwang Investment Co., Ltd" входит в состав крупнейшей корпорации "Jiangsu Coastal Steel Group Co., Ltd", которая имеет большой опыт в производстве и международной торговле сталью.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Напомним, также в городе реализуется проект по строительству парогазовой установки мощностью до 500 МВт. Инвестиционный проект стоимостью около 700 млн долларов США направлен на обеспечение населения города качественной электрической и тепловой энергией, а также горячим водоснабжением. Помимо этого, крупная турецкая компания "Alarko Holding" ведет строительство тепличного комплекса нового формата.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Инвестпроект, осуществляемый на сумму 650 млн долларов США, будет способствовать поэтапному созданию двух тысяч новых рабочих мест на общей площади 500 га, развитию продовольственной безопасности и тепличного бизнеса путем внедрения новых технологий.