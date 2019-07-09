Многотонный грузовик с трубами опрокинулся на бок на Кульджинке

В него врезалась легковушка.

На Кульджинском тракте в пос. Гульдала произошло тройное ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал водитель грузового Mercedes, он ехал в сторону города по крайнему правому ряду. И в него сзади кто-то врезался. От сильного удара водитель потерял управление, грузовик понесло на встречную полосу, где он опрокинулся на бок, проскользив так несколько метров. Трубы выкатились из кузова, никого не задев.

Как удалось предварительно выяснить, за грузовиком ехали Geely Emgrand и BMW 3 серии. Между ними произошло столкновение, после чего водитель Geely потерял управление, его понесло и машина врезалась в грузовик.

После удара Geely отбросило в сторону и машина скатилась в кювет, врезавшись в дерево.

В результате ДТП серьезные травмы получил водитель "китайца". Его госпитализировали.

Авария произошла рядом с пешеходным переходом и остановкой. К счастью, там никого не было.

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