Грузовик опрокинулся на бок после столкновения с легковушкой в Уральске

На автодороге Подстепное – Меловые горки в западно-Казахстанской области большегруз столкнулись автомобили МАЗ и Lada, сообщает Zakon.kz.

В результате столкновения большегруз, перевозивший щебень упал на бок.

Фото: Telegram/Мой город

Также МАЗ снес ограждение, а щебень высыпался. Об этом передает местное издание "Мой город".

По данным регионального департамента полиции, авария произошла 6 ноября в 20:25. Водитель МАЗа на мосту не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение, причинившее владельцам транспортных средств материальный ущерб.

Фото: Telegram/Мой город

"В отношении водителя большегруза составили административный протокол по статье 610 КоАП РК. Материал направили в суд для принятия решения", – пояснили изданию "Мой город" в полиции.

Фото: Telegram/Мой город

А в Алматы 7 ноября в результате ДТП один из автомобилей скатился кубарем в Большой Алматинский канал.