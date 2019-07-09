Жильцов элитного ЖК эвакуировали в Нур-Султане

Загорелась кровля жилого комплекса.

Элитный ЖК горит в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Вызов на пульт ДЧС поступил в 9 июля в 19:39. Сообщалось о пожаре в шестиэтажном жилом доме Ж/К "Британский квартал" на переулке Саркырама столичного района Алматы.

- К моменту прибытия первых пожарных расчетов в 19:46, происходило открытое горение кровли жилого дома на предварительной площади 100 кв.м. Проводится эвакуация жильцов. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара задейстованы 51 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники столичного ДЧС, - рассказал официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

По состоянию на 20:33 количество личного состава увеличили до 61 человек. Также пожар тушат 13 единиц техники, сообщили в столичном ДЧС.

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