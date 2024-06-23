Еще один элитный ЖК горел в Астане
Фото: Zakon.kz
В Астане 23 июня произошел пожар в элитном жилом комплексе Highvill, сообщает Zakon.kz.
"В Астане в эти минуты спасатели ликвидируют возгорание в одном из жилых комплексов в районе Алматы", – говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве Zakon.kz уточнили, что пожар уже локализован, пострадавших нет.
"Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение домашних вещей на балконе. С момента вызова пожар был ликвидирован за 20 минут", – отметили в МЧС.
Это уже второй пожар в Астане за выходные. 22 июня около 15:00 в элитной жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар. При пожаре эвакуировали 8 человек, из них один ребенок.
Позже в МЧС рассказали о состоянии эвакуированных. В результате пожара никто серьезно не пострадал. Эвакуированных людей осмотрели медики Центра медицины катастроф (ЦМК).
Пожар в многоэтажке Астаны потушили ближе к 20:00 вечера.
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