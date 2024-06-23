Еще один элитный ЖК горел в Астане

В Астане 23 июня произошел пожар в элитном жилом комплексе Highvill, сообщает Zakon.kz.

"В Астане в эти минуты спасатели ликвидируют возгорание в одном из жилых комплексов в районе Алматы", – говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве Zakon.kz уточнили, что пожар уже локализован, пострадавших нет.





"Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение домашних вещей на балконе. С момента вызова пожар был ликвидирован за 20 минут", – отметили в МЧС.

Это уже второй пожар в Астане за выходные. 22 июня около 15:00 в элитной жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар. При пожаре эвакуировали 8 человек, из них один ребенок.



Позже в МЧС рассказали о состоянии эвакуированных. В результате пожара никто серьезно не пострадал. Эвакуированных людей осмотрели медики Центра медицины катастроф (ЦМК).

Пожар в многоэтажке Астаны потушили ближе к 20:00 вечера.