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Медведь сел в машину и разбился в США

В результате ДТП машина сильно пострадала. Медведь скрылся.

Фото : Facebook10 июля 2019, 01:28

В американском городе Боулдер медведь "угнал" машину и попал в ДТП, передает РИА Новости.

Животное залезло в незапертый автомобиль, но неожиданно за ним захлопнулась дверь. В попытках выбраться медведь перевел передачу на нейтральную. Автомобиль проехал по склону холма и врезался в дерево. После столкновения хищнику удалось выбраться из салона.

В результате ДТП машина сильно пострадала. Медведь скрылся.

Пресс-служба полиции призвала местных жителей не оставлять транспортные средства незапертыми.


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