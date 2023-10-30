Машина скорой помощи устроила смертельное ДТП в Талдыкоргане

Один человек погиб в результате ДТП с машиной скорой помощи в Талдыкоргане. Еще один пострадавший в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, в ночь на 30 октября в центре Талдыкоргана произошло смертельное ДТП с участием машины скорой медицинской помощи.

По данным полиции, "скорая" под управлением 54-летнего водителя ехала по ул. Балпык би. В это время водитель автомобиля Audi 80 припарковался на обочине и вышел из машины вместе с пассажиром, чтобы поменять заднее колесо. Как раз в этот момент автомобиль скорой помощи врезался в Audi.

37-летний водитель Audi погиб на месте. Его 36-летнего пассажира доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

"Назначены необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 345 УК РК. Расследование уголовного дела взял на контроль областной департамент полиции", – сообщили в региональном ДП.

Ранее в Алматы карета скорой помощи опрокинулась и вылетела на тротуар.