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В страшном ДТП под Алматы пострадали семь человек, погиб ребенок

Скончалась девятилетняя девочка.

Фото : Zakon.kz10 июля 2019, 06:47

В ночь на 10 июля в результате аварии на Капчагайской трассе пострадали восемь человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Previa двигался в Алматы. На 37 километре у машины спустило колесо. Водитель поставил машину на аварийные сигналы, выставил знак аварийной остановки, включил фары и отправился менять колесо на запасное, предварительно попросив одну из своих пассажирок также подавать сигнал проезжающим водителям с помощью фонарика на телефоне.

Спустя некоторое время пассажирка закричала, сообщая водителю об опасности - приближающейся на высокой скорости машине. Все знаки предупреждения не помогли: на Toyota налетел "КамАЗ", вскрыв ее, как консервную банку. У Previa оторвало крышу и бок. Сидевших в машине людей разбросало по трассе.

Пострадали семь человек. На месте скончалась девятилетняя девочка. Две женщины находятся в тяжелом состоянии. Прибывшие на место медики госпитализировали семерых пострадавших пассажиров и констатировали смерть ребенка. Водитель успел отпрыгнуть и не пострадал.

Водитель "КамАЗа" полицейским сообщил, что стоявшую на обочине машину он не заметил.

Обстоятельства ДТП будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.


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