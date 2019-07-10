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Фонтан в Парке Первого Президента обновят за 470 млн тенге

Соответствующее распоряжение дал аким города Бакытжан Сагинтаев.

Фото : almaty.tv10 июля 2019, 07:15

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил во время объезда по Бостандыкскому району реконструировать фонтан в Парке имени Первого Президента, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Almaty.tv.

Объект запустили в 2010 году, а в последний раз ремонтировали 5 лет назад, за это время в работе фонтана начали появляться сбои. Специалисты говорят, что капитально придется ремонтировать все части: чаши, насосные установки и коммуникации.

- Это излюбленное место горожан - Парк имени Первого Президента, алматинцы любят здесь гулять. Фонтан всегда был изюминкой, достоянием этого места. Картины же были красивые, фонтан всегда светился, играла музыка. Для того, чтобы горожанам вернуть это удовольствие наслаждаться, с этой целью акимат выделил деньги. Я думаю, к следующему году фонтан заработает, - рассказала руководитель ТОО "Eco Almaty" Жанна Асанова.

Территория лыжных трамплинов "Сункар" превратится в большой спортивный комплекс. Здесь появятся трассы для багги, турбо горки, снежный и веревочный парки, а также подвесной мост.

- Возможность функции так называемых в девелопменте ревитализаторов, которые помогли бы создать здесь настроение жизни, это первое. А второе, комплекс зимнего парка, в котором может быть реализовано и построено почти 2,5 километра горнолыжных трасс, - объяснил директор дирекции спортивных сооружений г. Алматы Сергей Апенко.


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