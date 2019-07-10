Назначен новый аким Павлодара

Им стал Кайрат Нукенов.

Назначен аким Павлодара, передает Zakon.kz.

Им стал Кайрат Нукенов.

Нового акима города представил глава Павлодарской области Булат Бакауов.

Областной аким перед назначенцем поставил ряд задач, на которые требуется обратить внимание в первую очередь: решить проблему загубленного Парка металлургов, отработать вопросы в городе по утилизации мусора и озеленению, а также продолжить привлекать в областной центр инвестиции.

Процитировал нового акима pavon.kz.

- В первую очередь, я возьмусь за Ворушинский парк, бесхозные сети, благоустройство города и его подготовку к отопительному сезону, - сообщил новый аким Павлодара.

Нукенов сменил Ануара Кумпекеева. 2 июля на аппаратном совещании Булат Бакауов заявил об утрате к нему доверия. Ранее он дважды объявлял выговоры Кумпекееву за расточительство бюджета. Речь шла о покупке дорогой квартиры и дорогой эбеновой мебели. Соответствующие документы были направлены в администрацию Президента. Ануар Кумпекеев занимал должность акима Павлодара с августа 2018 года.

Нукенов Кайрат Темиршотович родился в 1970 году. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию, г. Омск (2002) - специальность "Экономика и руководство на предприятии", Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина (2014) - специальность "Плодоовощеводство и виноградарство".

Трудовой стаж:

· Рабочий животноводческого комплекса отделения № 2 совхоза "Железинский" (1987-1988);

· Экспедитор хозрасчётного молодёжного объединения "Трестжилстрой" (1990-1992);

· Заместитель директора по коммерции малого предприятия "Капитал", директор ПТ "Марат и компания-2" (1992-1997);

· Директор предприятий города Павлодара: "Багдар-маркетинг", ТОО ПКФ "Павлодар-Темир", "Индустрия-Плюс", ТОО "Нукер-ПВ" (1997-2010);

· Председатель СПК "Нукер" Железинского района (01.2010-2012);

· Аким Железинского района Павлодарской области (2012-2013);

· Руководитель управления предпринимательства и торговли Павлодарской области (2013-06.2014);

· Аким города Аксу, Павлодарской области (06.2014-29.04.2016);

· Аким города Экибастуза (29.04.2016);

· Первый заместитель акима Туркестанской области (с 08.2018).

Последняя должность - заместитель акима Павлодарской области.

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