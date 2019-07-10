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Назначен новый аким Павлодара

Им стал Кайрат Нукенов.

Фото : Казинформ10 июля 2019, 09:31

Назначен аким Павлодара, передает Zakon.kz.

Им стал Кайрат Нукенов.

Нового акима города представил глава Павлодарской области Булат Бакауов.

Областной аким перед назначенцем поставил ряд задач, на которые требуется обратить внимание в первую очередь: решить проблему загубленного Парка металлургов, отработать вопросы в городе по утилизации мусора и озеленению, а также продолжить привлекать в областной центр инвестиции.

Процитировал нового акима pavon.kz.

- В первую очередь, я возьмусь за Ворушинский парк, бесхозные сети, благоустройство города и его подготовку к отопительному сезону, - сообщил новый аким Павлодара.

Нукенов сменил Ануара Кумпекеева. 2 июля на аппаратном совещании Булат Бакауов заявил об утрате к нему доверия. Ранее он дважды объявлял выговоры Кумпекееву за расточительство бюджета. Речь шла о покупке дорогой квартиры и дорогой эбеновой мебели. Соответствующие документы были направлены в администрацию Президента. Ануар Кумпекеев занимал должность акима Павлодара с августа 2018 года.

Нукенов Кайрат Темиршотович родился в 1970 году. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию, г. Омск (2002) - специальность "Экономика и руководство на предприятии", Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина (2014) - специальность "Плодоовощеводство и виноградарство".

Трудовой стаж:

· Рабочий животноводческого комплекса отделения № 2 совхоза "Железинский" (1987-1988);

· Экспедитор хозрасчётного молодёжного объединения "Трестжилстрой" (1990-1992);

· Заместитель директора по коммерции малого предприятия "Капитал", директор ПТ "Марат и компания-2" (1992-1997);

· Директор предприятий города Павлодара: "Багдар-маркетинг", ТОО ПКФ "Павлодар-Темир", "Индустрия-Плюс", ТОО "Нукер-ПВ" (1997-2010);

· Председатель СПК "Нукер" Железинского района (01.2010-2012);

· Аким Железинского района Павлодарской области (2012-2013);

· Руководитель управления предпринимательства и торговли Павлодарской области (2013-06.2014);

· Аким города Аксу, Павлодарской области (06.2014-29.04.2016);

· Аким города Экибастуза (29.04.2016);

· Первый заместитель акима Туркестанской области (с 08.2018).

Последняя должность - заместитель акима Павлодарской области.


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