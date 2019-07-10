Убийственная красота: Рецензия на фильм "Анна"

Все как в лучших традициях шпионских фильмов – ты веришь одному, но он оказывается гадом, и наоборот постоянно идет игра, герои не знают, откуда им ждать подвох.

В казахстанский прокат с 11 июля выходит фильм "Анна" от Люка Бессона. История, воспевающая идеи феминизма (когда женщина сама может решить все проблемы без помощи мужчин), может вызвать смешанные чувства у отечественного зрителя, но при этом говорит о важных вещах, которые пригодятся в реальной жизни каждому из нас. А потому заслуживает внимания. Подробнее в расширенном обзоре от корреспондента Zakon.kz, посмотревшего кино на предпоказе в Алматы.

Бедная, но красивая молодая девушка-наркоманка Аня Полятова (Саша Лусс) со своим бойфрендом Петром (Александр Петров) в поисках выхода решает завербоваться в ряды ВМФ СССР. Она открывает свой компьютер-лэптоп, заходит на сайт советского ВМФ и начинает заполнять стандартную форму, ссылаясь на то, что в детстве училась в военной академии в Омске. Однако Петр против и предлагает ограбить со своими дружками первый в Москве банкомат в "Банке Советского Союза" (так в фильме). Однако компания напарывается на внезапный приезд милиции и попадает в тюрьму. Некоторое время спустя Аня имеет беседу с вербовщиком КГБ (Люк Эванс), который предлагает ей послужить своей стране и становится другом и куратором. Чуть дальше следует легендарная сцена, когда девушку с одним пистолетом посылают в ресторан, полный отборных головорезов. Причем внезапно пистолет оказывается не заряжен!

Практически с самого начала вам придется привыкнуть, что новая работа Люка Бессона наверняка станет идеальным учебником для всех кинематографистов под названием "Как снять фильм с кучей киноляпов". Возможно, для американского зрителя они не столь заметны, но для казахстанцев и всех жителей постсоветских стран сразу бросается в глаза, что в Москве до 1991 года в советское время (конец 80-х – начало 90-х годов ХХ века) почему-то есть таймеры на светофорах, банкоматы, выдающие валюту, а на автомобилях уже современные российские номера.

Историческая справка: первые банкоматы в СССР появились в 1991 году. Однако они выдавали не наличные деньги, а чеки. А вот банкоматы по выдаче валюты начали работать в России в 1994 году. Хотя намек на правду в фильме все-таки есть: первые банкоматы появились в России еще в 1988 году в результате пилотного проекта Сбербанка СССР, предполагавшего эмиссию кредитных карточек между­народной платежной системы Visa International.



В рамках реализации этой программы банк при­обрел четыре банкомата французкой корпорации Electronic Serge Dassault с полным программным обес­печением. Два из них были установлены в здании правления Сбербанка СССР, а два других — в Дзер­жинском отделении Сбербанка Москвы. Кредитные карточки, выпускаемые в рамках проекта, принима­лись как за рубежом, так и внутри страны.

И, да, смотреть погоню на автомобилях по московским улицам чисто в голливудской манере – с перестрелками и эффектными "перевертышами", немного непривычно. Но это кино, где можно выйти за рамки и забыть о штампах и шаблонах.

Другим запоминающимся моментом станут постоянные скачки во времени. Три месяца назад, шесть месяцев назад, три года назад… пожалуй, путешествия во времени не такое уж и простое занятие, зря мы завидуем героям фантастических фильмов, лихо перескакивающим из одного месяца или года в другой. Благодаря фильму "Анна" можно почувствовать, как тяжело сосредоточиться, когда действие постоянно переносится, но при этом лишь намеком, для самых внимательных сообщается, что дело было в 1989 году (подсказка: так написано в одном из документов, который рассматривает начальница Анны Ольга).

Очень много вопросов вызывает и сам выбор чекистов – доверить ответственную миссию молоденькой модели, пусть и какое-то время обучавшейся в военной школе, каким-то образом научить ее всем боевым искусствам и умению стрелять всегда точно вряд ли бы получилось в реальной жизни (кстати, авторы фильма не потрудились показать нам, кто научил красавицу убивать людей одним выстрелом).

Не будь Люк Бессон столь известным и опытным режиссером, вся эта сумятица могла бы закончиться довольно банально и не вызвать никаких других эмоций, кроме как отвращения. Но мастерство и опыт не пропьешь, Маэстро умело использует все инструменты и магия кино на удивление начинает действовать на зрителя. Примерно в середине просмотра уже не обращаешь внимание на киноляпы, путешествия на машине времени, а увлекаешься историей.

Благо Люк Бессон постарался и не просто снял "фильм о русских", а вложил в сценарий определенную информацию. Диалоги героев наполнены смыслом, а характеры и судьбы героев, в том числе Ольги (Хелен Миррен), прописаны весьма тщательно. У некоторых так вообще есть личное дело, у многих - изюминка и свои взгляды, за которые они борются.

Все как в лучших традициях шпионских фильмов – ты веришь одному, но он оказывается гадом, и наоборот постоянно идет игра, герои не знают, откуда им ждать подвох. И, да, в фильме хороши не только боевые сцены, погони и перестрелки. Актерская игра на высоте. Новая муза режиссера, после "Валериана", Саша Лусс завоевала не только его внимание, но и очаровала высочайшим мастерством рукопашного боя, неплохим знание английского и русского языков, а также любовью к литературе. Отлично отработал Люк Эванс, для роли ему пришлось учить русский язык, хорош и Киллиан Мерфи.

Но самое удивительное – это концовка фильма, совершенно нетипичная для голливудского кино. Впрочем, пересказывать ее не будем, финал действительно окажется необычным и заслуживает того, чтобы его дождаться и все увидеть своими глазами.

Альберт Ахметов

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