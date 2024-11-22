Отобранный на Оскар-2025 казахстанский фильм удостоился международной награды
Как отметили в Комитете культуры Министерства культуры и информации РК, "Бауырына Салу" Асхата Кучинчерекова официально отобрали на премию Оскар-2025 в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" от Казахстана.
Фото: Министерство культуры и информации РК
Премьера фильма состоялась в прошлом году на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где отечественная работа была хорошо принята критиками и публикой.
"Бауырына Салу" повествует о мальчике, отданном на воспитание бабушке по древней казахской традиции. После ее смерти главному герою приходится вернуться к родителям, ставшим ему, по сути, совершенно чужими людьми.
Между тем другой казахстанский фильм, "Шектеусіз үміт", стал победителем в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" кинофестиваля в Калифорнии.