Отобранный на Оскар-2025 казахстанский фильм удостоился международной награды

Лента "Бауырына салу" удостоена еще одной международной награды. Так, Жанарбек Елеубек был признан лучшим оператором на Asia World Film Festival (AWFF) за свою работу над фильмом, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете культуры Министерства культуры и информации РК, "Бауырына Салу" Асхата Кучинчерекова официально отобрали на премию Оскар-2025 в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" от Казахстана.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Премьера фильма состоялась в прошлом году на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где отечественная работа была хорошо принята критиками и публикой.

"Бауырына Салу" повествует о мальчике, отданном на воспитание бабушке по древней казахской традиции. После ее смерти главному герою приходится вернуться к родителям, ставшим ему, по сути, совершенно чужими людьми.

Между тем другой казахстанский фильм, "Шектеусіз үміт", стал победителем в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" кинофестиваля в Калифорнии.