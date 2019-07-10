Вице-министр Суханбердиева приговорена к штрафу

Назначить наказание в виде штрафа в размере 2500 МРП - судья.

Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева признана виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2 500 МРП, передает из зала суда корреспондент Zakon.kz.

- Суд приговорил Эльмиру Суханбердиеву признать виновной. Окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 2500 МРП на момент совершения преступления, что составляет 5 948 900 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, - сообщил судья Бахытжан Есенов.

Также он добавил, что будет внесено представление представление Президенту Казахстана о лишении осужденной Эльмиры Суханбердиевой государственной награды медали "Ерен еңбегі үшін", награжденной указом от 5 декабря 2012 года.

Дело рассматривали в Есильском районном суде № 2 города Нур-Султан под председательством судьи Бахытжана Есенова. 9 июля сообщалось, что вице-министра Эльмиру Суханбердиеву обвиняют в создании через подставное лицо специализированной экономической школы. А также в том, что она своим авторитетом заставила представителей бизнеса купить 41 IPAD для детей из бедных семей и еще 2 Iphone детям-героям.

Прокурор попросил судью запретить Эльмире Суханбердиевой занимать руководящие должности в госучреждениях и национальных компаниях, а также в связи с признанием вины назначить наказание в виде штрафа в размере 2500 МРП.

5 июня появилась информация о задержании вице-министра образования и науки Казахстана. 6 июня стало известно, что задержанная - Эльмира Суханбердиева. Ее взяли под стражу до 2 августа.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!