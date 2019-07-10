Мейрамбек Беспаев впервые показал фото со свадьбы спустя 15 лет

Церемония бракосочетания прошла в закрытом режиме, и подробности не были никому известны.

Популярный певец Мейрамбек Беспаев впервые обнародовал фотографии со своей свадьбы, передает Zakon.kz.

В 2004 году Мейрамбек попрощался с холостяцкой жизнью и связал свою жизнь с Махаббат. Тогда он выступал в составе группы МузАрт и считался одним из секс-символов Казахстана.

Церемония бракосочетания прошла в закрытом режиме, и подробности не афишировались. Соответственно, фото со свадьбы в публичном доступе найти было невозможно - Instagram в то время еще не было, поэтому даже родные и близкие не могли физически приоткрыть завесу тайны и показать, как все было. Зато это сделал сам Мейрамбек. Спустя 15 лет после торжества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Бүгін бізге 15 жыл!❤ Публикация от Meirambek Besbaev (@m_besbaev) 8 Июл 2019 в 5:42 PDT

Повод был более чем знаменательный - именно в день публикации Мейрамбек и Махаббат отмечали 15-летнюю годовщину свадьбы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Бүгін бізге 15 жыл!❤ Публикация от Meirambek Besbaev (@m_besbaev) 8 Июл 2019 в 5:48 PDT

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