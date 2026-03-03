49-летний Мейрамбек Беспаев показал редкое фото с отцом в честь важной даты

Известный казахстанский певец, основатель и солист группы "МузАрт" Мейрамбек Беспаев растрогал своих поклонников, опубликовав в Instagram редкое семейное фото с отцом. Таким образом он поздравил родителя с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

На коллажике, которым поделился 49-летний артист, можно заметить архивную фотографию, сделанную в 1987 году. На нем Беспаев запечатлен с отцом и дедушкой. А на более свежем снимке певец позирует с отцом и сыном.

"Папа, с днем рождения! Желаю долгих лет жизни!" – написал певец 1 марта 2026 года, обращаясь к своему отцу.

На публикацию отреагировали фолловеры и коллеги Беспаева, которые присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику долгих лет жизни:

"Прекрасно".

"Поздравляю".

"Чудесное фото".

"Долгих лет жизни".

"Повторите еще раз фото, но уже со своим внуком".

"Дядя, поздравляю с новым возрастом. Желаю вам и вашей супруге крепкого здоровья".

"Поздравляю с вашим днем рождения! Желаю вам с супругой прожить более 100 лет и купаться в добре своих внуков и правнуков".

В сентябре 2025 года в семье Мейрамбека Беспаева грандиозно отметили годик младшей дочери Айзии.