49-летний Мейрамбек Беспаев показал редкое фото с отцом в честь важной даты
Фото: Instagram/m_besbaev
Известный казахстанский певец, основатель и солист группы "МузАрт" Мейрамбек Беспаев растрогал своих поклонников, опубликовав в Instagram редкое семейное фото с отцом. Таким образом он поздравил родителя с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
На коллажике, которым поделился 49-летний артист, можно заметить архивную фотографию, сделанную в 1987 году. На нем Беспаев запечатлен с отцом и дедушкой. А на более свежем снимке певец позирует с отцом и сыном.
"Папа, с днем рождения! Желаю долгих лет жизни!" – написал певец 1 марта 2026 года, обращаясь к своему отцу.
На публикацию отреагировали фолловеры и коллеги Беспаева, которые присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику долгих лет жизни:
- "Прекрасно".
- "Поздравляю".
- "Чудесное фото".
- "Долгих лет жизни".
- "Повторите еще раз фото, но уже со своим внуком".
- "Дядя, поздравляю с новым возрастом. Желаю вам и вашей супруге крепкого здоровья".
- "Поздравляю с вашим днем рождения! Желаю вам с супругой прожить более 100 лет и купаться в добре своих внуков и правнуков".
Материал по теме
В семье Мейрамбека Беспаева произошло важное событие
В сентябре 2025 года в семье Мейрамбека Беспаева грандиозно отметили годик младшей дочери Айзии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript