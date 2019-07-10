Как в столице боролись с хакерской атакой на электронную очередь в детсады

Всего с начала летнего комплектования было выдано почти 10 тыс. направлений.

Заместитель акима столицы Малика Бектурова рассказала о том, как проходило комплектование в детские сады в условиях упавших серверов и хакерской атаки, передает Zakon.kz.

Всего с начала летнего комплектования было выдано почти 10 тыс. направлений.

- Мы все помним, 10 июня сервис упал, подвергшись атаке. Дальше были две недели ежедневного улучшения сервиса, оптимизация, выставление виртуальной защиты от ботов, расширение канала связи, увеличение серверных мощностей, нагрузочное тестирование, выявление самых оптимальных вариантов запуска и функционирования системы. А параллельно технической перенастройке, были ежедневные консультации в двух Дворцах школьников, в управлении образования, в 21 чате в мессенджерах, публикации с подробным описанием, как получить направление в соц. сетях, информирование через СМИ. В процессе было много переживаний, эмоций, радости тех, кто получил направление, и печаль тех, кому не досталось. У кого-то показывало ошибки, зависала страница, а кто-то легко проходил весь процесс выписки, - написала Малика Бектурова.

По ее словам, работа по исправлению ошибок и разъяснению ситуации в соцсетях шла круглосуточно. Были привлечены лучшие специалисты по киберзащите - ЦАРКА.

- Как и вы, ровно в 6:59 мы с замиранием сердца ждали 7:00 и видели, как растёт нагрузка сперва на фронт-енд, затем на бек-енд, переживали, понимая, что даже при идеальной ситуации, кто-то все-таки не сможет получить сегодня желаемого места, так как мест все же меньше, чем желающих. Процесс перехода с бумажной очереди на цифровую непростой, как и у любого процесса, есть свои сложности и вызовы! Но я хочу просто напомнить о том, как было сложно раньше получить место в детском саду. Надо было с 3 ночи занимать физическую очередь перед школой или акиматом, принести с собой полный пакет документов; люди в таких очередях злились, ругались, были и случаи драк; и как стало сейчас: вы сидите со своим телефоном у себя дома, все ваши документы и статус уже отражены в вашем профайле и, нажав пару кнопок, вы получаете направление, - отметила она.

Также замакима столицы сообщила, что создана рабочая группа из числа самых активных родителей для подготовки предложений по внесению изменения в законодательноство в МОН РК по части дошкольного образования.

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