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Подравшийся с водителем автобуса самокатчик может лишиться свободы

Начато расследование по статье "Хулиганство".

Фото : кадр видео10 июля 2019, 13:51

Мужчина на самокате будет привлечен к уголовной ответственности, передает Zakon.kz.

В Управлении полиции Алмалинского района сообщили о начале досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РК – хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

- В рамках производства будет осуществлен комплекс следственных мероприятий и экспертных исследований, по результатам которых будет принято по делу окончательное процессуальное решение. Вместе с тем в распоряжении полиции оказалось видео, на котором запечатлено, как мужчина, предположительно, участник инцидента, на самокате пересекает проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Данный факт будет рассмотрен в отдельном производстве сотрудниками Местной полицейской службы, по результатам чего будут приняты меры в соответствие с административным законодательством, - сообщили в полиции.


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