Найдено тело одного из утонувших братьев в Актау

Поиски 10-летнего Абугали Еркебулана продолжаются.

Сотрудники водно-спасательной службы обнаружили тело 25-летнего молодого мужчины, утонувшего 5 июля. Поиски 10-летнего мальчика продолжаются. Об этом сообщили в оперативно-спасательном отряде департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

В ведомстве отметили, что сегодня, 10 июля, примерно в 11:00 водолазы обнаружили тело 25-летнего Толбай Серика. Погибшего обнаружили в районе водосборного канала «Шора».

Поиски 10-летнего Абугали Еркебулана продолжаются.

Информация об утонувших жителях Мангистауской области поступила 5 июля в 19:07. На водосбросном канале "Шора" купались три человека: 25-летний мужчина, 10-летний мальчик и девушка 1999 года рождения.

Жительницу села Бесшокы успел спасти сотрудник местной полицейской службы, после чего ее увезли на скорой в Мангистаускую областную больницу. Мужчине и мальчику спастись не удалось.

Позже стали известны имена погибших, ими оказались родные братья Толбай Серик и Абугали Еркебулан.

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