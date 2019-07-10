У семьи, в которой ребенок выпал из окна, забрали остальных двух детей

В том, что трехлетний малыш оказался за окном, обвиняют отца.

Одного ребенка выкинули из окна, второго мучают голодом: соседи семьи, в которой с четвертого этажа выпал трехлетний ребенок, утверждают, что в несчастном случае виноваты родители, и даже обратились в органы опеки с просьбой спасти других детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Михаил, сосед, житель 21 микрорайона:

- Когда из магазина возвращались, возле второго дома кто-то крикнул: он умирает. Сразу подбежали туда, ребенок лежит на земле, как сказали соседи, выпал с четвертого этажа.

По словам очевидцев, трехлетний мальчик не шевелился. Многие думали, что он погиб, так как упал на камни под окнами.

Соседка, жительница 21 микрорайона:

- Весь в крови. Начала кричать, чтобы вызвали "скорую". Вынесли одеяло, подняли ребенка, и тогда только он заплакал. Оттого что у него был просто сильный шок, он был сначала без сознания и от боли начал кричать.

Мальчик находится в реанимации четвертый день. Он не единственный ребенок – в семье есть 6-летняя сестра и 8-месячный брат, за которых сейчас тоже боятся соседи. Они заявили, что в семье злоупотребляют алкоголем, и стали подозревать, что ребенка с четвертого этажа столкнул нетрезвый родной отец.

Ксения, соседка, жительница 21 микрорайона:

- Разговаривая с соседями во дворе, он сказал, что на днях у них был скандал, что это не его дети, и он выкинет их из окна. У меня до сих пор шоковое состояние.

Соседка, жительница 21 микрорайона:

- За минут 20 до случившегося сосед с пятого этажа сказал, что он слышал, что она кричала: "Не трогай детей, дети здесь ни при чем, не трогай, не бей".

Версия с пьянством не подтвердилась – мужчина в тот день был трезвым. Но пока он проходил освидетельствование, а жена была в больнице с пострадавшим сыном, самый младший ребенок остался у соседей. Именно его здоровье стало поводом для новых переживаний.

Ксения, соседка, жительница 21 микрорайона:

- Ребенок как минимум в течение суток не ел и не пил. Всю ночь ребенка отпаивали и откармливали. Он почти не кричит, ребенок в свои 8 месяцев умеет только переворачиваться, плохо держит голову. Он не сидит, не ползает.

Ксения накормила, переодела и даже взвесила малыша: всего 6 кг. Такие показатели для его возраста она сочла критическими и решила вызвать органы опеки. Специалисты осмотрели квартиру, в которой живут дети, и отвезли 6-летнюю девочку в центр поддержки, а ее 8-месячного брата – в дом ребенка.

Ляйла Бексеитова, главный специалист городского отдела образования:

- Мы увидели, что нет условий для проживания, и временно забрали детей. Сегодня родителей пригласили на беседу к нашему руководителю. Дадим им срок, чтобы они все привели в порядок. После 3 месяцев, если родители не улучшат свои условия, будет решаться вопрос по ограничению либо лишению родительских прав.

В органах опеки надеются, что на такие крайние меры идти не придется. Соседи в этом сомневаются, но решили, что будут следить за судьбой детей.

Ксения, соседка, жительница 21 микрорайона:

- Неизвестно, что произойдет с этим маленьким ребенком, что будет дальше с этими детьми постарше. Очень хочу, чтоб эти дети жили по-человечески! Чтобы они элементарно видели жизнь, игрушки. Того, чего на данный момент у этих детей нет. Потому что страшно смотреть на детей, которые живут вот так.

Был ли скандал в семье в день несчастного случая, отец ребенка комментировать отказался. В полиции ведут следствие и проверяют все показания соседей. А врачи радуются тому, что ребенок наконец-то пришел в себя, и делают все, чтобы мальчик поправился.

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