Список наркотических и психотропных средств утвержден в Казахстане

Так, в список наркотических средств входит 73 препарата.

Постановлением правительства Казахстана от 3 июля 2019 года утвержден Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, также сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, список заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составляется на основании Списков Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, к которым Республика Казахстан присоединилась в 1998 году.

Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров состоит из четырех таблиц и списка лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, подлежащие контролю в Республике Казахстан и разрешенные к применению в ветеринарии.

Включение вещества в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, Сводную таблицу и Список заместителей атомов водорода осуществляется по одному из следующих оснований:

при поступлении рекомендаций Международного комитета по контролю над наркотиками ООН;

при наличии вещества в списках, перечнях, таблицах наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в странах Евразийского экономического союза.

Так, в список наркотических средств входит 73 препарата: аллилпродин, альфамепродин, бензетидин, героин, гашиш, метадона промежуточный продукт, норморфин, фенадоксон и т.д.

В список психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю, 61 наименование, включая синтетические каннабиноиды, аминорекс, метаквалон, парагексил и т.д.

Также указываются наркотические и психотропные вещества, используемые в медицинских целях и находящиеся под контролем.

Постановление вводится в действие с 5 июля 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

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