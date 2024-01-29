В Казахстане расширили список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю

Постановлением правительства от 23 января 2024 года внесены изменения и дополнения в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК, сообщает Zakon.kz.

Так, раздел "Наркотические средства" пополнился следующими наименованиями:

Пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил)

Брорфин

Метонитазен

В раздел "Психотропные вещества" добавлено:

3-метоксифенциклидин

Эутилон

В Списке наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под контролем, раздел "Психотропные вещества" дополнен:

Клоназолам

Диклазепам



Флубромазолам

В Список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ), находящихся под контролем, допо, добавлено:

4-метилпропиофенон (1-(4-метилфенил)-1-пропанон)

Список заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ, пополнился веществами:

Этокси

Карбоксамид

Метоксикарбонил



Метоксиметил

Кроме того, в новой редакции изложена Сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам.

Постановление вводится в действие с 6 февраля 2024 года.