В Казахстане расширили список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю
Так, раздел "Наркотические средства" пополнился следующими наименованиями:
- Пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил)
- Брорфин
- Метонитазен
В раздел "Психотропные вещества" добавлено:
- 3-метоксифенциклидин
- Эутилон
В Списке наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под контролем, раздел "Психотропные вещества" дополнен:
- Клоназолам
- Диклазепам
- Флубромазолам
В Список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ), находящихся под контролем, допо, добавлено:
- 4-метилпропиофенон (1-(4-метилфенил)-1-пропанон)
Список заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ, пополнился веществами:
- Этокси
- Карбоксамид
- Метоксикарбонил
- Метоксиметил
Кроме того, в новой редакции изложена Сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам.
Постановление вводится в действие с 6 февраля 2024 года.