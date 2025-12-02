#АЭС в Казахстане
Мир

Львица загрызла посетителя зоопарка в Бразилии

В Бразилии львица напала на парня, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 08:22 Фото: pixabay
На днях в бразильском городе Жуан-Пессоа львица насмерть загрызла 19-летнего парня, проникшего в вольер, сообщает Zakon.kz.

Чтобы попасть в вольер, молодой человек перелез через шестиметровый забор и спустился внутрь по дереву, игнорируя предупреждающие знаки, передает Global News. В результате хищница сразу отреагировала на появление человека и набросилась на него на глазах у посетителей.

По данным СМИ, у него было психическое расстройство. От полученных ран парень скончался на месте.

В зоопарке отметили, что помещение, где живет львица, соответствует всем стандартам безопасности и техническим нормам. Сейчас зоопарк закрыт для расследования.

Тем временем в США собака почувствовала опасность раньше врачей и спасла хозяйку.

Фото Алия Абди
Алия Абди
