Львица загрызла посетителя зоопарка в Бразилии
Чтобы попасть в вольер, молодой человек перелез через шестиметровый забор и спустился внутрь по дереву, игнорируя предупреждающие знаки, передает Global News. В результате хищница сразу отреагировала на появление человека и набросилась на него на глазах у посетителей.
Lions aren’t pets. Disney fantasies aren’t real. Nature is brutal and indifferent.— Xaldwin Sealand (@XaldwinSealand) November 30, 2025
Vaquerinho killed after entering lioness’s cage in João Pessoa zoo (Brazil). pic.twitter.com/vUVlu3D5bO
По данным СМИ, у него было психическое расстройство. От полученных ран парень скончался на месте.
В зоопарке отметили, что помещение, где живет львица, соответствует всем стандартам безопасности и техническим нормам. Сейчас зоопарк закрыт для расследования.
