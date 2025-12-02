Львица загрызла посетителя зоопарка в Бразилии

На днях в бразильском городе Жуан-Пессоа львица насмерть загрызла 19-летнего парня, проникшего в вольер, сообщает Zakon.kz.

Чтобы попасть в вольер, молодой человек перелез через шестиметровый забор и спустился внутрь по дереву, игнорируя предупреждающие знаки, передает Global News. В результате хищница сразу отреагировала на появление человека и набросилась на него на глазах у посетителей.

Lions aren’t pets. Disney fantasies aren’t real. Nature is brutal and indifferent.



Vaquerinho killed after entering lioness’s cage in João Pessoa zoo (Brazil). pic.twitter.com/vUVlu3D5bO — Xaldwin Sealand (@XaldwinSealand) November 30, 2025

По данным СМИ, у него было психическое расстройство. От полученных ран парень скончался на месте.

В зоопарке отметили, что помещение, где живет львица, соответствует всем стандартам безопасности и техническим нормам. Сейчас зоопарк закрыт для расследования.

