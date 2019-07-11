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Латвийская теннисистка отправила в нокдаун партнера по миксту на Уимблдоне

Скорость полета теннисного мяча при подаче у женщин не меньше 100 милль в час (около 160 км/ч).

Фото : Wimbledon11 июля 2019, 11:52

Курьезный случай произошел во время матча третьего раунда в миксте на Уимблдоне. Со стороны это выглядит, может быть, и весело, но самому пострадавшему было не до смеха, передает Zakon.kz.

В третьем круге микста - смешанного парного разряда, встретились Джон Пирс (Австралия)/Шуай Чжан (Китай) и Роберт Линдстедт (Швеция)/Елена Остапенко(Латвия). Во время розыгрыша одного из геймов, Остапенко во время подачи не рассчитала с ударом и направила мяч... точно в голову своего партнера по паре Линдстедта. Для шведа такой "подарок" от партнерши был неожиданным, сродни боксерскому нокдауну. Еще бы - скорость полета теннисного мяча при подаче у женщин не меньше 100 милль в час (около 160 км/ч). Но швед не стал выяснять отношения на корте, а просто по-отечески погладил по голове Елену

Получил швед сотрясение мозга или нет, остается неизвестным, но матч он доиграл без проблем, латвийско-шведская пара выиграла у соперников в трех сетах со счетом 2:6, 7:5, 6:4.

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It’s happened again ???? You okay, @robertlindstedt? . #Wimbledon #Ostapenko #Lindstedt #tennis #funny @jelena.ostapenko

Публикация от Wimbledon (@wimbledon) 10 Июл 2019 в 11:55 PDT

Добавим, что на данный момент ни в одном из разрядом Уимблдона не осталось казахстанских спортсменов. Последним из наших соотечественников выбыл Михаил Кукушкин, уступивший японскому теннисисту Кеи Нишикори в 1/8 финала.

Альберт Ахметов


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